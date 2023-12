Coppa Italia, Fiorentina-Parma 6-3 d.c.r.: Italiano vola ai quarti

COPPA ITALIA

I viola vanno sotto di due gol nel primo tempo, ma rimontano nel finale con i gol di Nzola e Sottil: poi decisivi gli errori dal dischetto di Man e Camara

La Fiorentina supera il Parma ai calci di rigore e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Italiano soffrono e vanno sotto 0-2 nel primo tempo, puniti dalle reti di Bernabé e Bonny (21' e 23'), ma reagiscono nella ripresa e trovano il pareggio nei minuti finali grazie ai gol di Nzola (83') e di Sottil su rigore (89'). Dal dischetto decisivi gli errori di Man (palo) e Camara (alto), infallibili invece i viola, che ora attendono la vincente di Inter-Bologna.

LA PARTITA

Dall'incubo alla qualificazione ai quarti. La Fiorentina vive un ottavo di finale sull'ottovolante, iniziato con tante riserve e il doppio svantaggio contro un Parma arrembante, che si fa riacciuffare sul 2-2 e poi perde ai rigori. I primi minuti della sfida che porta i viola ai quarti della Coppa Italia hanno un indirizzo ben preciso, anche se la prima chance è per Nzola, che spreca clamorosamente. Il Parma capolista della Serie B domina infatti contro una rivale spenta e irriconoscibile rispetto alla sua miglior versione, che viene continuamente infilata sugli esterni: Mihaila spreca la prima occasione per il Parma, che sbaglia anche con Benedyczak (parato) e Bonny (palo) nella stessa azione. Sul prosieguo della stessa, però, è implacabile Adrià Bernabé: l'ex Man City punta il mirino e colpisce all'angolino con un tiro da cineteca per l'1-0 al 21'. Passano due minuti e la friabile difesa della Fiorentina viene colpita ancora, con la ripartenza di Mihaila e il tocco vincente di Bonny. I giovani del Parma rischiano su un'zione di Brekalo (out di poco) e su un rigore assegnato dall'arbitro e tramutato in punizione dal Var, poi tornano a comandare: Christensen evita la Caporetto sulla conclusione di Circati, mentre Bernabé sfiora la doppietta prima del riposo. Si va al riposo sul 2-0 gialloblù e Italiano reagisce con l'elettroshock: quadruplo cambio nei viola, che inseriscono Biraghi e Arthur tra gli altri.

Fiorentina-Parma, le immagini del match di Coppa Italia

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

La mossa risolleva il baricentro dei viola, che però rischiano ancora sulle occasioni per i subentranti Man ed Hernani. La svolta arriva solo dopo l'ingresso diche disegna una Fiorentina iperoffensiva, anche se l'uomo decisivo èil suo cross ispira la rete di(83'), che riapre la sfida dopo un controllo e tiro che non lascia scampo a Corvi. Sei minuti dopo l'esterno viola si presenta sul dischetto e firma il 2-2 su rigore, assegnato per un tocco fortuito col braccio di Circati. All'89' dunque è tutto da rifare per il Parma, che rischia subito su un'incursione di Infantino, ma riesce a portare i viola ai supplementari. Qui il Parma si risveglia, sfiorando la rete conal 98', poi rischia sulla spinta della Fiorentina e trema per i crampi del suo portiere Corvi. Quest'ultimo però si rialza e i gialloblù riescono a portare la sfida ai rigori. Qui l'eroe èche distrae i rivali col trash talking e li porta all'errore: Man calcia sul palo, Camara spara alto. I rigoristi viola (Biraghi, Kouamé, Milenkovic e Beltran) sono invece impeccabili. Ai quarti ci va la Fiorentina,match che si giocherà il 20 dicembre.

LE PAGELLE

Mihaila 7 - Infiamma la corsia destra della Fiorentina, vincendo nettamente il duello con Kayode. Sfiora due volte la rete personale, avvia l'azione del 2-0 e disputa un primo tempo sontuoso. Meno appariscente nella ripresa, Pecchia corre ai ripari e forse sbaglia.

Bernabé 7 - Rispetto al consueto viene schierato sulla trequarti e non delude. Fa girare alla perfezione il gioco del Parma, firmando l'1-0 con un tiro sontuoso e sfiorando la doppietta. Domina a centrocampo contro una delle sette sorelle della Serie A.

Sottil 7 - Risolleva la Fiorentina nel finale con due giocate. Prima serve l'assist per il 2-1 di Nzola, poi si prende con coraggio il penalty che potrebbe regalare il pari o mandare il Parma ai quarti: lo trasforma ed è 2-2. Italiano lo sostituisce solo perchè è stremato.

Christensen 6,5 - Salva la Fiorentina con due parate da urlo, evitando il tris del Parma e il gol nei supplementari, poi è l'uomo-copertina nella serie dei rigori. Il suo trash talking, che imita quello di Emiliano Martinez, distrae i rigoristi del Parma: Man centra il palo, Camara calcia alto. E la Fiorentina vola ai quarti.

Parisi 4,5 - Mihaila e Benedyczak lo portano a spasso per l'intero primo tempo, senza che l'ex Empoli riesca a leggere i loro movimenti. La rapidità negli uno-contro-uno dovrebbe essere uno dei suoi punti forti, ma viene completamente sovrastato dai rivali e conferma la sua involuzione. La sostituzione al 45' è inevitabile.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PARMA 6-3 dcr (2-2 dts)

FIORENTINA (4-2-3-1) - Christensen 6.5; Kayode 5.5, Milenkovic 6, Mina 5 (1' st Ranieri 6), Parisi 4.5 (1' st Biraghi 6); Lopez 5.5, Mandragora 5 (1' st Arthur 6.5); Sottil 7 (1' sts Kouamé 6), Barak 5 (22' st Beltran 6), Brekalo 5.5 (1' st Infantino 6.5); Nzola 6. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Bonaventura, Duncan, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1) - Corvi 6; Hainaut 6.5 (7' st Delprato 5.5), Circati 5.5, Osorio 6, Coulibaly 6; Sohm 7, Cyprien 6.5 (1' pts Camara 6); Benedyczak 6.5 (18' st Man 6.5), Bernabé 7 (24' st Hernani 6.5), Mihaila 7 (24' st Begic 5.5); Bonny 6.5 (7' st Charpentier 5.5). A disposizione: Chichizola, Turk, Balogh, Estevez, Ansaldi, Colak, Partipilo, Haj Mohamed, Di Chiara. All. Pecchia.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 21' Bernabé (P), 23' Bonny (P), 37' st Nzola (F), 44' st Sottil (F) rig.

Ammoniti: Mina (F), Chichizola (P) dalla panchina, Nzola (F), Ansaldi (P) dalla panchina, Infantino (F).

LA SEQUENZA DEI RIGORI

Biraghi (F) - gol

Hernani (P) - gol

Kouame (F) - gol

Man (P) - palo

Milenkovic (F) - gol

Camara (P) - alto

Beltran (F) - gol