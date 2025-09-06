Fiorentina, Gudmundsson ko con l'Islanda: infortunio alla caviglia e accertamenti a Firenze

Gudmundsson, che attraverso Instagram ha voluto subito rassicurare sulle sue condizioni rispondendo ai tanti messaggi ricevuti dai tifosi e anche nel clan viola, rientrerà a Firenze lunedì per evitare qualsiasi rischio e sottoporsi ad alcuni accertamenti. Alla ripresa del campionato la Fiorentina sarà impegnata il 13 settembre al Franchi contro il Napoli. In casa viola trapela comunque serenità.