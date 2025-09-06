Logo SportMediaset
Fiorentina, Gudmundsson ko con l'Islanda: infortunio alla caviglia e accertamenti a Firenze

Botta alla caviglia in nazionale e rientro forzato a Firenze per Gudmundsson che si sottoporrà ad accertamenti

06 Set 2025 - 18:38
Albert Gudmundsson © Getty Images

Albert Gudmundsson © Getty Images

Brutte notizie per la Fiorentina dal ritiro dell'Islanda, con Albert Gudmundsson di ritorno a Firenze dopo l'infortunio subito in nazionale. L'attaccante, in gol nel 4-0 contro l'Azerbaijan, ha infatti subito un colpo alla caviglia che lo ha portato a chiedere immediatamente la sostituzione. Un problema che ha portato lo staff medico della nazionale islandese a optare per il rientro del giocatore al suo club, facendogli saltare la sfida di Parigi contro la Francia, per ulteriori accertamenti.

Gudmundsson, che attraverso Instagram ha voluto subito rassicurare sulle sue condizioni rispondendo ai tanti messaggi ricevuti dai tifosi e anche nel clan viola, rientrerà a Firenze lunedì per evitare qualsiasi rischio e sottoporsi ad alcuni accertamenti. Alla ripresa del campionato la Fiorentina sarà impegnata il 13 settembre al Franchi contro il Napoli. In casa viola trapela comunque serenità.

