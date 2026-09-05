Serie A, Fiorentina-Torino 1-2: Mandragora e Adams regalano il primo successo ad Abate

© Getty Images
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La 3ª giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams, dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo ko su tre gare in questo avvio di campionato. Pronti, via e la viola ha già una doppia clamorosa chance per portarsi avanti nel risultato al 2’, ma né Mastantuono né Njie riescono a insaccare il pallone da posizione favorevole: decisivi Perri e Fortini. All’11’ è invece una super parata di de Gea a negare il gol a Mandragora, con il primo tempo che si chiude quindi a reti bianche. Il risultato cambia però subito in apertura di ripresa, quando Pellegrino trova al 47’ la prima rete in questa Serie A dei gigliati: l’argentino trafigge Perri con un tiro da fuori area, completamente bucato dal portiere in prestito dal Leeds.
Una spizzata di Vlasic sfiora invece soltanto il palo al 61’, mentre Perri si fa trovare attento sull’incornata di Atta cinque minuti più tardi. A colpire è allora il Toro al 74’: Mandragora trafigge de Gea con un clamoroso sinistro dalla distanza e fa 1-1, per il più classico dei gol dell’ex. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che Adams riesce a trovare il colpo in acrobazia che ribalta il risultato all’82’ e regala la vittoria al Torino. I granata riescono così a muovere finalmente la propria classifica, salendo a quota 3 punti, mentre sempre a zero restano i viola di Grosso, alla terza sconfitta consecutiva.
IL TABELLINO
FIORENTINA-TORINO 1-2
Fiorentina (4-3-3): de Gea 6; Joao Mario 5,5, Dragusin 5,5, Viery 5,5, Valdepenas 5,5; Fagioli 6, Oulai 6 (23’ Ndour 6), Brescianini 5,5 (46’ Atta 6); Mastantuono 5,5 (46’ Gnonto 5,5), Pellegrino 6,5 (76’ Beto sv), Njie 6 (79’ Goncalves sv). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodò, Pongracic, Ranieri, Jimenez. Allenatore: Grosso
Torino (3-5-1-1): Perri 5,5; Comuzzo 6 (70’ Bragança 6), Coco 6 (40’ Ismajli 6), Comert 6; Fortini 6,5 (56’ Patterson 6,5), Gineitis 5,5 (70’ Simeone 6), Mandragora 7, Fitz-Jim 6, Cacciamani 6,5 (57’ Belghali 6,5); Vlasic 5,5; Adams 7. A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Carrascosa, Luongo, Zapata. Allenatore: Abate
Arbitro: Massa
Marcatori: 48’ Pellegrino (F), 74’ Mandragora (T), 82’ Adams (T)
LE STATISTICHE
Per la seconda volta nella sua storia in Serie A, la Fiorentina ha perso tutte le prime tre gare stagionali di un torneo della competizione, il precedente nel 1935/36.
La Fiorentina ha perso le prime due gare casalinghe stagionali in Serie A per la seconda volta consecutiva, dopo che in precedenza era accaduto solo nel 1976/77.
Dal suo primo gol in Serie A (2017/18), tra i centrocampisti attualmente nella competizione, solo Hakan Çalhanoglu (22) e Piotr Zielinski (15) hanno segnato più reti da fuori area di Rolando Mandragora (11).
La Fiorentina ha perso un match casalingo di Serie A partendo da una situazione di una rete di vantaggio per la prima volta dal 5 ottobre 2025, contro la Roma: alla rete iniziale di Moise Kean risposero Matías Soulé e Bryan Cristante per l'1-2 finale.
Il Torino ha vinto un match esterno di Serie A partendo da una situazione di un gol di svantaggio per la prima volta dal 12 maggio 2024, contro l'Hellas Verona: gol gialloblù di Karol Swiderski e rimonta granata firmata da Zanos Savva e Pietro Pellegri (1-2).
La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A (51); quello odierno è però il primo successo granata contro i viola nella competizione dal 21 gennaio 2023, in trasferta anche in quel caso (1-0).
Quello contro il Torino è soltanto il secondo gol realizzato da fuori area in Serie A da Mateo Pellegrino, il primo dal 3 gennaio 2026, in trasferta contro il Sassuolo (con il Parma in quel caso).
Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato il maggior numero di gol in carriera in Serie A: sei (almeno tre in più che contro qualsiasi altra formazione).
Mateo Pellegrino è soltanto il terzo giocatore argentino a segnare il primo gol stagionale della Fiorentina in Serie A, dopo Ramon Angel Diaz (due volte, nel 1986/87 e nel 1987/88) e Gabriel Batistuta (due volte, nel 1993/94 e nel 1997/98).
Radu Dragusin ha preso parte ad un gol nei cinque principali campionati europei per la prima volta dal 29 dicembre 2023 (gol in Genoa-Inter in quel caso); in particolare, quello per Mateo Pellegrino è soltanto il suo secondo assist in Serie A, il primo dal 28 settembre 2023 (v Roma).
Ché Adams ha realizzato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, tante marcature quante quelle registrate nelle precedenti 22 gare di campionato.
Il Torino ha subito almeno un gol per otto partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022: otto di fila con Ivan Juric in quel caso.
Eray Cömert ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nei cinque principali campionati europei: 48 match con il Valencia, 25 con il Real Valladolid, 25 con il Nantes e 2 con il Torino.
Saúl Coco ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nei cinque principali campionati europei (70 con il Torino e 30 con il Las Palmas); dal suo esordio in Serie A (2024/25), solo Ché Adams (72) ha collezionato più gare in campionato con il Torino di lui (70 appunto, al pari di Nikola Vlasic).