Serie A, Fiorentina-Torino 1-2: Mandragora e Adams regalano il primo successo ad Abate

La 3ª giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams, dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo ko su tre gare in questo avvio di campionato. Pronti, via e la viola ha già una doppia clamorosa chance per portarsi avanti nel risultato al 2’, ma né Mastantuono né Njie riescono a insaccare il pallone da posizione favorevole: decisivi Perri e Fortini. All’11’ è invece una super parata di de Gea a negare il gol a Mandragora, con il primo tempo che si chiude quindi a reti bianche. Il risultato cambia però subito in apertura di ripresa, quando Pellegrino trova al 47’ la prima rete in questa Serie A dei gigliati: l’argentino trafigge Perri con un tiro da fuori area, completamente bucato dal portiere in prestito dal Leeds.