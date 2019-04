Fiorentina, duro attacco a Pioli: "Atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile"

10/04/2019

Non si placa la bufera tra la Fiorentina e Stefano Pioli dopo le dimissioni di quest'ultimo, che aveva spiegato di essere stato costretto a lasciare perché "messo in dubbio come tecnico e uomo". E' durissima la replica del club gigliato: "Riteniamo il suo atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile - si legge in una nota - I motivi delle dimissioni non c'entrano nulla con il comunicato della Società, e il primo a saperlo è proprio Pioli".