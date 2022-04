Fiorentina, Commisso a cena con Infantino a Manhattan

Rocco Commisso ha incontrato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per illustrare e spiegare le proprie idee e valutazioni per "un calcio sostenibile e trasparente". A comunicarlo la Fiorentina attraverso i propri canali. Il proprietario e presidente viola ha cenato sabato scorso a Manhattan con il numero uno della Fifa il quale, spiega ancora la nota che ha diffuso anche un'immagine dei due, si è complimentato per gli investimenti fatti dal suo ingresso nel calcio italiano e per la costruzione del Viola Park, il futuro centro sportivo delle squadre maschili, femminili e giovanili.

