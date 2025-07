Dzeko: "Volevo solo la Fiorentina. Posso giocare con Kean e Gudmundsson"

In casa Fiorentina è il giorno della presentazione di Edin Dzeko, tornato in Italia dopo l'esperienza al Fenerbahce. "Quando il mio agente mi ha parlato della Fiorentina, ho voluto firmare subito. Non avevo altre idee per la testa - ha dichiarato l'attaccante bosniaco in conferenza stampa -. Io volevo solo tornare in un grande club e in Italia. Tutti mi parlano bene di questa città, ci sarà tempo di scoprirla assieme a mia moglie".