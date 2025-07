Lazio: Sarri guida allenamenti, domenica test con Primavera

L'allarme è ormai rientrato, la paura è alle spalle. Maurizio Sarri, anche oggi, ha guidato la doppia seduta di allenamento della Lazio; il tecnico, dopo l'assenza di ieri mattina e la visita in clinica, ha ripreso il proprio posto in mezzo al campo dando il ritmo ai propri ragazzi e proseguendo il lavoro di preparazione alla nuova stagione. Lavoro al quale ha preso parte per intero anche Castellanos, ieri mattina a riposo precauzionale per un fastidio muscolare ma oggi di nuovo in gruppo. Mentre Zaccagni, Patric e Hysaj rimangono a parte per proseguire il lavoro di recupero. Domenica, poi, primo test della stagione con la sfida in famiglia alla Primavera, con fischio d'inizio a Formello alle ore 20.