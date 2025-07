Fiorentina, Pioli: "Obiettivi? Tornare in Champions e riportare un trofeo in città"

Un anno lontano dall'Italia, adesso il ritorno alla Fiorentina, nella "sua" Firenze: squadra, città, gente a cui Stefano Pioli è rimasto profondamente legato. Un richiamo che per un uomo all'apparenza molto equilibrato ma nel suo intimo guidato da forti emozioni, ha subito fatto breccia nella mente: "Ho voglia di sfida altrimenti avrei fatto scelte diverse - ha dichiarato il tecnico viola nella conferenza di presentazione oggi al VIola Park - potevo fare una scelta molto più comoda ma non era quella che volevo in questo momento. Sono arrivato con grande energia ed entusiasmo, la cosa bella è che i mie giocatori hanno le stesse mie emozioni e ambizioni: credo che possiamo fare un ottimo lavoro. Il campionato italiano in Arabia è seguitissimo, io però volevo tornare. Ho voluto questa sfida, a parte Spalletti e Simone Inzaghi quest'anno ci sono tutti i migliori allenatori, da Conte ad Allegri fino a Gasperini, Italiano e Sarri. Penso che ci dovevo essere anche io. Se c'è una squadra e una città che mi può regalare emozioni questa è la Fiorentina, è stata una scelta facile per me. Aspettavo solo la loro chiamata. Sono stati bravi, c'è un momento giusto per tutto. Sono solo contento e orgoglioso di essere qui, so cosa mi aspetta ma non mi sono mai sentito così preparato".