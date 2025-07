Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: non c'è Osimhen

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo a Dimaro. In gruppo anche il neo acquisto Noah Lang, ufficializzato oggi, mentre non figura nella lista Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è sul mercato e continuerà ad allenarsi da solo a Castelvolturno. Di seguito la lista completa dei convocati di Antonio Conte: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin.