Duran buca il primo allenamento con il Fener, Mourinho infuriato: "Ci saranno conseguenze"

Quando si dice non iniziare con il piede giusto. Jhon Duran, nuovo attaccante del Fenerbahce, ha cominciato la sua avventura in Turchia nel peggiore dei modi: saltando il primo allenamento. Il colombiano è appena arrivato in prestito dall'Al Nassr che, soltanto 6 mesi fa, lo aveva comprato per circa 70 milioni di euro dall'Aston Villa. Una presentazione che il suo nuovo allenatore, Jose Mourinho, non ha esattamente apprezzato: "È una mancanza di rispetto", il primo commento del tecnico portoghese. Che poi ha aggiunto: "Qui abbiamo regole chiare e chiunque non le segua ne pagherà le conseguenze. Dovremo parlare con Jhon... se si fa vedere".