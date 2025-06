Fiorentina, Dzeko è atterrato in Italia: giovedì visite a Roma e firma

Dopo aver vestito le maglie di Roma e Inter, Edin Dzeko si prepara a indossare anche quella della Fiorentina in Serie A. Reduce dall'avventura turca nel Fenerbahce, l'attaccante bosniaco è atterrato in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il club viola. Giovedì la punta si sottoporrà alle visite mediche di rito a Roma, poi firmerà il contratto di un anno a 1,8 milioni di euro più bonus con opzione di rinnovo automatico legato a un determinato numero di presenze.