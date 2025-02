Serie A: Inter per l'aggancio in vetta al Napoli, la Fiorentina punta al quarto posto

Ma attenzione a dare per scontato il recupero: il Bologna (tanto nel 2022 quanto quest'anno nel match di San Siro) insegna. E se consideriamo che la Fiorentina, in caso di vittoria, aggancia il quarto posto della Lazio, ecco che la partita in terra toscana assume maggiore incertezza per i nerazzurri. In più, la squadra di Palladino è uscita dalla crisi di risultati ottenendo un pareggio e soprattutto due vittorie con Lazio e Genoa, con un grande Kean come attore protagonista. L'unico neo è che, per regolamento, il tecnico viola potrà schierare solo chi, al 1 dicembre, era un giocatore della Fiorentina. Tradotto: nessun nuovo acquisto utilizzabile e chi è ceduto è ormai fuori dall'elenco. Questo vuol dire solo 14 giocatori a disposizione: la panchina verrà inevitabilmente allungata, come detto dallo stesso allenatore, dai Primavera.



Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.