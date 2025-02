Serie A, Fiorentina-Como 0-2: Fabregas torna al successo, altro ko per Palladino

- Il Como ha vinto un match di Serie A in trasferta in casa della Fiorentina per la prima volta dall’8 marzo 1987 (1-2 in quel caso).

- Il Como conta quattro vittorie esterne in Serie A contro la Fiorentina (compresa quella a tavolino dell’aprile 1976): più che contro qualsiasi altra squadra in trasferta nella competizione.

- La Fiorentina ha registrato 4 ko in 8 gare da inizio 2025 in Serie A, ne aveva totalizzati appena tre nelle 17 partite giocate in campionato tra agosto e dicembre 2024.

- Seconda vittoria in trasferta per il Como in questo campionato, dopo quella del 24 settembre a Bergamo contro l’Atalanta.

Per la terza volta la Fiorentina ha mancato l’appuntamento con il gol in un match casalingo di questo campionato, dopo quelle con Venezia e Napoli.

- Appena cinque tiri per la Fiorentina oggi, record negativo per i Viola in un match di questa Serie A.

- Da inizio 2025 Assane Diao è – insieme a Retegui – uno dei due giocatori che ha segnato in più partite diverse di Serie A (quattro gol in quattro partite distinte per lui).

- Assane Diao ha già realizzato più gol in sette presenze con il Como, che nelle 28 accumulate nella Liga spagnola con il Betis tra 24/25 e 23/24 (tre reti).

- Solo Kolo Muani (tre) conta meno presenze di Diao (sette) tra chi ha realizzato almeno quattro gol in questo campionato.

- Assane Diao, classe 2005, è il più giovane calciatore a vantare almeno quattro gol segnati in questo campionato.

- Già due assist in cinque presenze con il Como per Maxence Caqueret, ne aveva realizzati tre in totale in 34 presenze nella Ligue 1 2023/24.

- Prima di Diao, l’ultimo giocatore del Como capace di segnare in trasferta contro la Fiorentina in Serie A era stato Marco Simone, in gol il 7 maggio 1989 a Firenze.

- Prima di Nico Paz, l’ultimo giocatore straniero del Como ad aver segnato almeno 6 gol in un campionato di Serie A era stato Dan Corneliusson nella stagione 1987/88.

- Solamente Eliesse Ben Seghir e Santiago Castro sono più giovani di Nico Paz tra chi ha segnato almeno sei gol nei maggiori cinque tornei europei 24/25.

- Nico Paz è – al pari di Cutrone – sia il giocatore del Como che ha segnato più gol in questa Serie A (6) che quello che ha partecipato a più reti (9, grazie anche a 3 assist, esattamente come Cutrone).