In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato così del suo addio al PSG: "Scrissero che me ne andai dal Psg perché lo volle Luis Enrique. Falso: vi assicuro che risale a molto prima la mia chiacchierata con Nasser (Al Khelaifi, ndr) in cui gli dissi che me ne sarei andato perché avevo voglia di nuovi stimoli. Siamo rimasti in ottimi rapporti io e lui, persona super".