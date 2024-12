Bove, il messaggio di speranza dell'agente: "Mai si arrende il vero combattente"

Poche ore dopo l'operazione che ha impiantato a Edoardo Bove un defibrillatore removibile, il suo agente Diego Tavano, ha voluto mandare un messaggio di speranza per il futuro. In una storia su Instagram, il procuratore ha scritto sotto una foto che ritrae il giocatore della Fiorentina: "Mai si arrende il vero combattente. Si nutre di valore, rimpianto non conosce, né dolore". Le prossime settimane, infatti, saranno decisive per capire se Bove potrà tornare in campo in Italia o sarà costretto a emigrare all'estero nel caso in cui non possa togliere il defibrillatore.