Chiesa allontana il mercato: "Penso solo alla Fiorentina"

L'INTERVISTA

Dopo mesi di silenzio, Federico Chiesa ritrova la parola e lo fa al sito ufficiale del club. "Vengo da un brutto infortunio alla caviglia. Ora penso solo al calcio e alla Fiorentina - ha detto l'attaccante -. Voglio aiutare la squadra a risalire la classifica. I nostri tifosi e il nostro presidente meritano ben altro. Europei? Me li devo conquistare sul campo con la Fiorentina. Iachini?. Crede nel lavoro duro, come me. Speriamo di fare bene insieme". Chiesa: "Gli Europei? Li devo meritare"

“Entrare il primo gennaio e trovare tutti questi tifosi della Fiorentina è stata un’emozione incredibile. Non ce lo aspettavamo visto il momento non facile che stiamo attraversando. Abbiamo sentito la vicinanza dei nostri tifosi. Vogliamo far bene per loro e per noi" ha spiegato Chiesa, ben impressionato dal nuovo allenatore Iachini. " Ha aumentato gli allenamenti. Crede nel lavoro duro, come me. Speriamo di fare bene insieme. Il Bologna oggi mi ricorda lo stesso periodo dell’anno scorso quando eravamo, come ora, in una brutta situazione di classifica. Oggi però è un’altra stagione. Il Bologna è una squadra forte e ben preparata. Sarà una battaglia ma noi vogliamo fare punti".

Parole di grande ammirazione per Ribery. "Franck lo tifavo già quando giocava al Bayern Monaco. E’ un giocatore che è stato battuto per poco al Pallone d’Oro. Averlo con noi è fantastico perché ti rendi conto del campione che è. Anche ora che è infortunato. E’ un grande campione totale, dentro e fuori dal campo. Personalmente ho legato molto con lui perché ci dà tanti consigli. E’ un fenomeno".

Capitolo Nazionale. “Siamo una squadra molto forte e abbiamo un allenatore fantastico come Roberto Mancini. Ci ha insegnato tanto nell’ultimo periodo. Facciamo molto possesso palla e giochiamo con grande intensità. Abbiamo visto che siamo cresciuti con il gioco e i risultati lo dimostrano. La qualificazione con molte vittoria dimostra che siamo una squadra davvero molto forte. Io mi devo impegnare con la Fiorentina per essere convocato con l’Italia. La Francia è molto forte ma anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sarà molto difficile vincere l’Europeo".

Vedi anche inter Inter-Juve, nuovi duelli in vista: Chiesa e Tonali nel mirino