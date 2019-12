Inter-Juve, nuovi duelli in vista: Chiesa e Tonali nel mirino

MERCATO

Dopo Kulusevski, che la Juve ha soffiato all'Inter con un blitz di Paratici, nuovi duelli di mercato attendono le due big del calcio italiano. Entrambe, infatti, seguono da tempo con grande attenzione due dei giovani più interessanti del nostro campionato, Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'attaccante a fine stagione probabilmente lascerà la Fiorentina, mentre Cellino attende offerte concrete per il centrocampista.

Una sfida a 360° che va dal campo al mercato. Sono mesi di fuoco quelli che attendono Inter e Juventus: a Conte e Sarri il compito di darsi battaglia sul rettangolo di gioco, a Marotta e Paratici quello di accaparrarsi alcuni dei migliori giovani in circolazione. Se a Torino possono festeggiare per aver strappato Kulusevki ai rivali, ad Appiano Gentile si leccano le ferite ma non stanno a guardare. Per Tonali potrebbe essere già decisivo il mese di gennaio, con Cellino pronto ad ascoltare offerte per la prossima estate: per il talento del Brescia servono le giuste contropartite tecniche e almeno una trentina di milioni.

Più lunga e piena di ostacoli la corsa per arrivare a Federico Chiesa, che la Fiorentina proverà a convincere a restare con un nuovo (e più ricco) contratto. Quella che attende Commisso, però, appare una missione davvero improba, visto che il ragazzo già in estate aveva manifestato la volontà di cambiare aria. La Juventus è in pole position, ma i nerazzurri hanno il tempo per provare a far cambiare idea al gioiello gigliato.