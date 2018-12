Chi si rivede: Jorgensen in curva con i tifosi a Firenze

01/12/2018

Un ultras speciale al Franchi di Firenze: stiamo parlando di Martin Jorgensen che ha mantenuto la promessa e ha visto la sfida con la Juventus in curva Fiesole. L'ex centrocampista danese, idolo dei tifosi per i suoi sei anni in viola, dal 2004 al 2010, con la sciarpa al collo ha ricevuto l'abbraccio di tutti: tanti cori e applaus per lui. Peccato solo per il risultato del campo, ma per il 43enne è stata una serata sicuramente da ricordare.