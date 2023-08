Michale Kayode impressiona con la Fiorentina: chi è il talento lanciato da Italiano

IL PERSONAGGIO

Il terzino destro classe 2004 ha esordito in Serie A dopo aver guidato l'Italia U19 al trionfo all'Europeo

Victor Osimhen e Lautaro Martinez con una doppietta all'esordio hanno già fatto caprie l'aria che tira nella nuova Serie A, ma il nome sulla bocca di tutti dopo le prime partite della prima giornata di campionato è un altro: Michael Kayode. "Incredibile", "Non ha paura di niente" questi alcuni dei commenti sul terzino destro classe 2004 della Fiorentina dopo l'esordio da titolare in casa del Genoa giocato con naturalezza, carisma e senza fronzoli.

L'estate del 2023 il ragazzo di Borgomanero e con doppio passaporto italiano e nigeriano se la ricorderà a lungo. Prima il colpo di testa vincente nella finale dell'Europeo U19 contro il Portogallo che è valso il trionfo all'Italia, poi l'esordio nel calcio professionistico - e da titolare - in Serie A con la maglia della Fiorentina dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di passare in Serie D al Gozzano, nel novarese vicino casa.

Il ruolo - Se l'esordio in Serie A è arrivato alla prima giornata del 2023/24, nel radar di Vincenzo Italiano Kayode era già entrato nella scorsa stagione finendo in panchina in una manciata di partite. Chiuso da Dodò e Venuti nel ruolo di terzino destro, il suo preferito, nelle giovanili viola Kayode ha saputo disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra.

La svolta in Serie D - La giovane carriera di Kayode però non è stata lineare fino a questo momento. Quando il suo destino sembrava tracciato dalle giovanili della Juventus, venne scartato dalla società bianconera. Uno stop nella crescita che per il terzino è diventata una occasione vestendo la maglia del Gozzano in Serie D: "Ho fatto un passo indietro, tornando nei dilettanti, per farne due in avanti". E il doppio passo in avanti lo ha condotto alle giovanili della Fiorentina, il resto è storia, con tanto di standing ovation di compagni e tifosi viola dopo l'esordio con il Genoa.

Italiano e Pradé - "Dopo il gol nella finale dell'Europeo U19 è arrivato carico - ha raccontato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il 4-1 al Genoa -, ha un grande carattere e non si è fatto intimidire da nulla. Dodò non era al 100% e l'ho voluto premiare. Deve lavorare tanto, ma spero sia questo giocatore". Complimenti arrivati anche dal ds Daniele Pradé: "Non è mai bello parlare dei singoli, ma Kayode è stato incredibile e gli faccio i complimenti".