Fiorentina, i soccorritori di Bove: "Dal malore in campo al Careggi in 13 minuti"

Ghini ha seguito da remoto i soccorsi al centrocampista, sia nel momento in cui il giocatore si è sentito male, sia in quelli successivi: "Tutto ciò che è stato fatto è frutto di un protocollo tra Fratellanza militare, Misericordia di Firenze e Fiorentina - ha spiegato -. L'ambulanza non è entrata in campo perché c'era il rischio che non ne potesse uscire a causa del terreno di gioco, si sarebbe potuta impantanare. Le squadre di soccorso che sono dentro il campo hanno la stessa attrezzatura che c'è all'interno dell'ambulanza, hanno tutto negli zaini. Siamo fortemente addestrati, anche da un punto di vista emotivo".