Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
COMMOZIONE VIOLA

Fiorentina, mercoledì a New York i funerali di Commisso. La squadra in campo con lutto al braccio e maglia celebrativa

Il presidente viola sarà ricordato fra Stati Uniti e Italia nei prossimi giorni con diversi appuntamenti. La squadra subito in campo a Bologna per onorarlo

di Paolo Borella
18 Gen 2026 - 09:42

Il ricordo di Rocco Commisso viaggerà su un unico filo fra Italia e Stati Uniti, fra Firenze e New York. I due mondi del presidente della Fiorentina, scomparso nella notte italiana fra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, riuniti e collegati anche nel momento più duro per la famiglia e tutto il mondo viola e sportivo in generale. 

I funerali di Commisso si svolgeranno a New York mercoledì 21 gennaio, alle ore 13.30 americane, presso la St. Patrick's Cathedral in Fifth Avenue. Lunedì 19 e martedì 20 sarà invece allestita la camera ardente alla Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home di Franklin Lakes, in New Jersey. Dopo il funerale, il presidente viola riposerà nel Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah, sempre nel New Jersey. 

Nei prossimi giorni, in data ancora da definire, anche Firenze ricorderà Commisso con una messa che sarà celebrata nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Anche mister Paolo Vanoli ha ricordato il presidente sui social: "Mi spiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato! Il calcio e la Fiorentina persono un grande uomo! Riposa in pace presidente".

La sua squadra ora si prepara a una difficile ripartenza sul campo, dopo il primo allenamento al Viola Park in cui il gruppo si è riunito in silenzio nel ricordo di Commisso. 

Oggi alle 15 subito la sfida in casa del Bologna, con la Fiorentina chiamata a scendere in campo anche per onorare il dirigente scomparso, su richiesta della stessa famiglia Commisso che ha chiesto alle squadre viola di non fermarsi. 

Al Dall'Ara, Ranieri e compagni scenderanno in campo con il lutto al braccio e nel riscaldamento indosseranno una speciale maglia celebrativa in ricordo del presidente. 

fiorentina
serie a
rocco commisso

Ultimi video

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

I più visti di Fiorentina

Commisso, cuore viola

Fiorentina sotto shock: è morto Commisso. Era il presidente dal 2019

Da Italiano ai New York Cosmos: il mondo del calcio ricorda Commisso

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Morte Commisso: Bologna-Fiorentina si gioca, minuto di silenzio su tutti i campi

Firenze e quel dolore senza fine: da Astori a Commisso, troppe ferite in pochi anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:41
Arbitri Champions: Inter-Arsenal al portoghese Pinheiro, il bosniaco Peljto per il Napoli
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"
23:30
Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"
23:18
De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers
23:15
Mazzitelli: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"