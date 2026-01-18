Fiorentina, mercoledì a New York i funerali di Commisso. La squadra in campo con lutto al braccio e maglia celebrativa

Il presidente viola sarà ricordato fra Stati Uniti e Italia nei prossimi giorni con diversi appuntamenti. La squadra subito in campo a Bologna per onorarlodi Paolo Borella
Il ricordo di Rocco Commisso viaggerà su un unico filo fra Italia e Stati Uniti, fra Firenze e New York. I due mondi del presidente della Fiorentina, scomparso nella notte italiana fra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, riuniti e collegati anche nel momento più duro per la famiglia e tutto il mondo viola e sportivo in generale.
I funerali di Commisso si svolgeranno a New York mercoledì 21 gennaio, alle ore 13.30 americane, presso la St. Patrick's Cathedral in Fifth Avenue. Lunedì 19 e martedì 20 sarà invece allestita la camera ardente alla Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home di Franklin Lakes, in New Jersey. Dopo il funerale, il presidente viola riposerà nel Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah, sempre nel New Jersey.
Nei prossimi giorni, in data ancora da definire, anche Firenze ricorderà Commisso con una messa che sarà celebrata nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.
Anche mister Paolo Vanoli ha ricordato il presidente sui social: "Mi spiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato! Il calcio e la Fiorentina persono un grande uomo! Riposa in pace presidente".
La sua squadra ora si prepara a una difficile ripartenza sul campo, dopo il primo allenamento al Viola Park in cui il gruppo si è riunito in silenzio nel ricordo di Commisso.
Oggi alle 15 subito la sfida in casa del Bologna, con la Fiorentina chiamata a scendere in campo anche per onorare il dirigente scomparso, su richiesta della stessa famiglia Commisso che ha chiesto alle squadre viola di non fermarsi.
Al Dall'Ara, Ranieri e compagni scenderanno in campo con il lutto al braccio e nel riscaldamento indosseranno una speciale maglia celebrativa in ricordo del presidente.