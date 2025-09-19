Logo SportMediaset
Calcio

Fiorentina, Pioli: "Contro il Como voglio la prima vittoria"

19 Set 2025 - 14:48

"Voglio una Fiorentina vincente. Ci manca la vittoria in campionato". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, oggi in conferenza stampa al Viola Park, parla della sfida contro il Como di Cesc Fabregas, valevole per la quarta giornata di campionato e in programma alle 18 di domenica 21 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola sono reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli, e in questo avvio di stagione hanno racimolato solo due punti, frutto di altrettanti pareggi esterni. "Siamo ripartiti dal quarto d'ora dopo aver fatto goal contro il Napoli - ha spiegato Pioli - La squadra si sta preparando bene. Dobbiamo giocare con più energia e attenzione. Sono tante le cose che dobbiamo fare meglio". 

Poi l'ex Milan e Al Nassr ha semntito le voci secondo cui in spogliatoi sarebbero già nati i primi malumori per la sua gestione: "La squadra sta lavorando molto bene e duramente. Se ci fossero delle problematiche nello spogliatoio non direi questo. Non trovano fondamento le voci per cui la squadra non mi segue in allenamento". Domenica contro i lariani Pioli potrà contare su Mose Kean. L'attaccante, infatti, ha saltato un allenamento per un leggero attacco febbrile, ma si è prontamente ristabilito. Disponibile anche Albert Gudmundsson. Le scelte sul fronte offensivo, quindi, non mancano in casa viola. Ma il tecnico si aspetta progressi nella manovra che permettano alle punte di dare il meglio. "Credo che abbiamo creato poco nelle prime gare - afferma Pioli - Non è solo una questione del reparto d'attacco. Vuol dire che la manovra non è ancora stata fluida. Stiamo lavorando su questo, ma anche sullo stare meglio e di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo produrre un gioco più offensivo, veloce e qualitativo dal punto di vista tecnico".

Tra i lariani, un occhio di riguardo lo meriterà il talento di scuola madrilista Nico Paz. "È difficile ingabbiare un giocatore come lui - spiega l'allenatore della Fiorentina - È forte, tecnico. Al massimo puoi cercare di limitare l'arrivo di palloni. Noi dobbiamo essere bravi a fare questo".

Infine, a chi gli chiede un commento al fatto che il Como ha in rosa 25 giocatori stranieri, perché secondo Fabregas in giro c'erano pochi italiani di qualità, mentre la Fiorentina negli ultimi anni ha puntato proprio sugli italiani, Pioli risponde: "Sono sorpreso da quello che ha detto Fabregas sui giocatori italiani. Spero che le scelte della Fiorentina siano quelle giuste e che si possa avere più ragione noi di lui".

16:26
Zaccagni: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Lo stop del mercato vissuto come un bicchiere mezzo pieno"
16:16
Serie A, Pioli: "Domenica voglio una Fiorentina vincente"
16:00
Verona, Zanetti: "Contro la Juve dovremo essere grandi"
15:35
Champions femminile: Juve con Bayern e United, Roma con Barça e Real
15:06
Incontro Leghe europee e commissario Ue, continuare a sostenere campionati nazionali