Fiorentina, Pioli: "Contro il Como voglio la prima vittoria"

"Voglio una Fiorentina vincente. Ci manca la vittoria in campionato". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, oggi in conferenza stampa al Viola Park, parla della sfida contro il Como di Cesc Fabregas, valevole per la quarta giornata di campionato e in programma alle 18 di domenica 21 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola sono reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli, e in questo avvio di stagione hanno racimolato solo due punti, frutto di altrettanti pareggi esterni. "Siamo ripartiti dal quarto d'ora dopo aver fatto goal contro il Napoli - ha spiegato Pioli - La squadra si sta preparando bene. Dobbiamo giocare con più energia e attenzione. Sono tante le cose che dobbiamo fare meglio".



Poi l'ex Milan e Al Nassr ha semntito le voci secondo cui in spogliatoi sarebbero già nati i primi malumori per la sua gestione: "La squadra sta lavorando molto bene e duramente. Se ci fossero delle problematiche nello spogliatoio non direi questo. Non trovano fondamento le voci per cui la squadra non mi segue in allenamento". Domenica contro i lariani Pioli potrà contare su Mose Kean. L'attaccante, infatti, ha saltato un allenamento per un leggero attacco febbrile, ma si è prontamente ristabilito. Disponibile anche Albert Gudmundsson. Le scelte sul fronte offensivo, quindi, non mancano in casa viola. Ma il tecnico si aspetta progressi nella manovra che permettano alle punte di dare il meglio. "Credo che abbiamo creato poco nelle prime gare - afferma Pioli - Non è solo una questione del reparto d'attacco. Vuol dire che la manovra non è ancora stata fluida. Stiamo lavorando su questo, ma anche sullo stare meglio e di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo produrre un gioco più offensivo, veloce e qualitativo dal punto di vista tecnico".