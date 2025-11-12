Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"

"Se un giocatore viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni per farlo scendere in campo". La Fiorentina attraverso il direttore generale Alessandro Ferrari ha risposto alle critiche mosse nei confronti del club viola dal commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso per l'infortunio di Kean. "Moise non doveva giocare in Conference, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio", aveva detto il ct azzurro lunedì nel corso della conferenza stampa a Coverciano. "A Gattuso non rispondo - ha affermato Ferrari a margine della presentazione stasera al Viola Park del tecnico Paolo Vanoli e del ds Roberto Goretti - Il fatto che a Kean sia stato chiesto giovedì scorso dall'allenatore se se la sentiva di entrare è una questione di campo. Purtroppo ha preso una botta e a Genova non ha giocato. Non ho altre risposte da dare salvo che Moise sta lavorando per cercare di recuperare, prossimamente daremo degli aggiornamenti".