Mossa a sorpresa di Zanetti, Cambiasso e Pastore: lettera a sostegno di Infantino

"Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva" si legge. "Calciatori ed ex calciatori, attraverso il loro coinvolgimento in comitati, progetti e gruppi di lavoro, hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi, idee, pianificazione e partecipazione attiva".