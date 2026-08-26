fifa

Mossa a sorpresa di Zanetti, Cambiasso e Pastore: lettera a sostegno di Infantino

Zanetti, Cambiasso e Pastore firmano una lettera di sostegno per Infantino: "Negli ultimi 10 anni i calciatori hanno avuto una voce nello sport"

26 Ago 2026 - 08:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Javier Pastore scendono in campo a sostegno di Gianni Infantino, firmando una lettera congiunta per esprimere vicinanza al presidente della Fifa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il vicepresidente dell'Inter, l'ex centrocampista nerazzurro e l'ex attaccante di Palermo e Roma, tutti ex nazionali argentini, nella lettera pubblicata sui social ricordano la validità del percorso intrapreso dall'attuale numero uno del calcio mondiale negli ultimi anni, sottolineando l'apertura mostrata dalle istituzioni verso i calciatori.

La presa di posizione arriva in un momento politico delicato per il governo del pallone, scosso dalle polemiche sulla proposta di Infantino di finanziare i Mondiali tramite private equity oltre che dalle dimissioni di alcuni dirigenti.

La lettera pro-Infantino

 "Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva" si legge. "Calciatori ed ex calciatori, attraverso il loro coinvolgimento in comitati, progetti e gruppi di lavoro, hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi, idee, pianificazione e partecipazione attiva".

"Abbiamo constatato in prima persona come il calcio cambi le vite, migliori le società e porti più opportunità alle persone in tutto il mondo", prosegue la nota. "Continueremo a sostenere la significativa evoluzione che ha definito questo sport negli ultimi 10 anni, permettendogli di continuare a dare beneficio a ogni nazione che gioca a calcio".

Le critiche di Veron e Pires

 La mossa dei tre ex argentini rappresenta uno scudo di notevole rilievo per Infantino dopo che, recentemente, altre Legends Fifa avevano invece criticato il dirigente svizzero: "Ora basta" il messaggio di Veron, Pires e Silvestre.

Il ruolo di Zanetti e Cambiaso nella Fifa

 Javier Zanetti, dall'anno scorso e fino al 2029, ricopre la carica di vicepresidente del Comitato per la Responsabilità Sociale della Fifa mentre Esteban Cambiasso figura all'interno del Gruppo di Studio Tecnico (TSG) della Fifa. Javier Pastore ha scelto di condividere integralmente il messaggio pur in assenza di incarichi formali.

Uefa, che bordate a Infantino: "Nessuna fiducia in lui, lavoriamo per costruire una Fifa migliore"

1 di 4
© uefa
© uefa
© uefa

© uefa

© uefa

zanetti
cambiasso
pastore
infantino
lettera

Ultimi video

01:36
Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

02:32
Allegri

Allegri: "Il Napoli lotterà per Serie A, Champions e Coppa Italia. Hojlund deve fare più gol"

00:35
MCH REAL PRESENTA DIOMANDE MCH

Pagato 140 milioni a 20 anni: Diomande muove i primi passi nel mondo Real Madrid

01:46
Sassuolo, parla Aquilani

Sassuolo, parla Aquilani

01:15
Riecco Raspadori

Riecco Raspadori

02:09
Il Napoli è di De Bruyne

Il Napoli è di De Bruyne

01:40
Milan, Rabiot è tornato

Milan, Rabiot è tornato

02:04
Inter, macchina da gol

Inter, macchina da gol

02:06
Juve, che botta!

Juve, che botta!

00:31
FRATELLO RONALDINHO MCH

Due Ronaldinho a Ravenna: allo stadio avvistato anche il fratello

00:37
DICH GATTUSO SU FRATTESI PER SITO 24/8 DICH

Gattuso esalta Frattesi: "Chapeau per lui, ha fatto una scelta coraggiosa"

02:43
Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

Gasperini: "Felice per come siamo ripartiti, gruppo fantastico"

03:07
Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

03:11
Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

Bologna-Lazio 0-1: gli highlights

01:56
Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

Arthur Atta "Dobbiamo imparare dagli errori, Kean è concentrato"

01:36
Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

Cristante: "Malen e Dybala fanno la differenza"

I più visti di Calcio

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

SRV RULLO JUVENTUS: YILDIZ SI OPERA 24/8 (MUSICA) SRV EDL

Juve, che botta! Yildiz si ferma, ora rischia un lungo stop

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

Spalletti vince e sbotta: "Basta alibi agli attaccanti"

DICH DE ROSSI ARRABBIATO POST GENOA-NAPOLI 22/8 DICH

De Rossi: "De Bruyne? Errore evitabilissimo, non commento ma il veleno è tanto"

FRATELLO RONALDINHO MCH

Due Ronaldinho a Ravenna: allo stadio avvistato anche il fratello

DICH GATTUSO SU FRATTESI PER SITO 24/8 DICH

Gattuso esalta Frattesi: "Chapeau per lui, ha fatto una scelta coraggiosa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:38
Champions League, la storia degli azeri del Sabah: fondato nel 2017, accede per la prima volta alla fase a gironi
09:26
Immobile, che sorpresa: potrebbe entrare in Figc, Malagò lo chiama
08:31
Udinese, tegola Zaniolo: stop di un mese e niente Nazionale
23:00
L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo vince in rimonta e vola in testa
20:12
Milan, Leao si allena ancora a parte