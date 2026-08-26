Piano Infantino: la Uefa pronta a ritirare il suo boicottaggio alla Fifa

Sta per rientrare la protesta Uefa contro la Fifa: secondo il britannico The Guardian, molto attento alle voci 'interne' alla confederazione europea guidata da Ceferin, l'Europa ha ricevuto dalla Fifa, con una lettera privata, rassicurazioni che il piano per l'ingresso di fondi privati nella società Ffe che dovrebbe gestire diritti e marketing del Mondiale dopo essere stato ritirato non sarà mai più ripresentato.
A fronte di ciò, scrive il Guardian, la Uefa sta per ritirare il suo boicottaggio delle competizioni mondiali. Primo effetto, le squadre europee parteciperanno al Mondiale femminile Under 20, in programma in Polonia dal 5 settembre. "Giocare in casa ci darà un vantaggio", dice oggi al sito Fifa il ct polacco, Marcin Kasprowicz, a riprova del fatto che le europee sono pronte a giocare. Al torneo femminile partecipano anche Inghilterra, Francia, Spagna e Italia.