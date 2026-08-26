Piano Infantino: la Uefa pronta a ritirare il suo boicottaggio alla Fifa

Sta per rientrare la protesta Uefa contro la Fifa: secondo il britannico The Guardian, molto attento alle voci 'interne' alla confederazione europea guidata da Ceferin, l'Europa ha ricevuto dalla Fifa, con una lettera privata, rassicurazioni che il piano per l'ingresso di fondi privati nella società Ffe che dovrebbe gestire diritti e marketing del Mondiale dopo essere stato ritirato non sarà mai più ripresentato.