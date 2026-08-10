Bufera Infantino: la presunta amante, la cifra della buonuscita e il complotto contro Platini

Nel frattempo Uefa, Afc e Concacaf — le confederazioni di Europa, Asia e Nord-Centro America — hanno diffuso una presa di posizione congiunta per ribadire che il calcio "rappresenta la più grande passione condivisa al mondo e non appartiene a singoli individui o a singole istituzioni. Appartiene agli atleti, ai sostenitori, ai club, alle federazioni e agli enti preposti alla sua tutela. È con questo spirito che interveniamo pubblicamente come organismi di rappresentanza". Il documento evidenzia come i successi e lo sviluppo del movimento siano il frutto di un lavoro di squadra, sottolineando che "la guida del calcio non è un diritto di proprietà né l'esercizio di un potere arbitrario. È un servizio reso alla comunità che ripone la propria fiducia nella dirigenza. Quando tale fiducia viene tradita attraverso condotte ingannevoli e quando un leader si posiziona al di sopra dell'istituzione, quel mandato viene meno".