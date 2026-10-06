Fifa, nuovi guai per Infantino: "Rd Congo al Mondiale con portiere ineggibile"

Una notizia tutt'altro che gradita a ridosso dei Mondiali di calcio, che i dirigenti della Fifa hanno deciso di affrontare con quello che ha tutte le sembianze dell'insabbiamento. Stando almeno alla ricostruzione del New York Times, che dà ampio risalto all'ultima controversia legata alla presidenza di Gianni Infantino. Secondo il quotidiano i responsabili legali della Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale, avevano stabilito in via riservata che la Repubblica Democratica del Congo stava schierando un giocatore non eleggibile, secondo documenti interni e corrispondenza esaminati dai reporter e secondo quanto riferito da un alto dirigente direttamente coinvolto nel caso, che ha parlato sotto anonimato per discutere questioni sensibili. Una simile violazione comporta normalmente che una squadra perda a tavolino ogni partita nella quale il giocatore che non era eleggibile è stato inserito in distinta di gara. Al Congo serviva un'ultima vittoria, nello spareggio contro la Giamaica, per qualificarsi ai Mondiali per la prima volta in 52 anni. La Fifa - ha scritto il New York Times - ha permesso in silenzio al giocatore, e alla nazionale, di continuare a partecipare. Il Congo ha infatti battuto la Giamaica e si è assicurato un posto nel torneo. I Mondiali del 2026 hanno già sottoposto la Fifa e Infantino a un intenso esame, tra interrogativi sul fair play e sulle interferenze politiche, in particolare dopo che l'organo di governo del calcio mondiale ha revocato la squalifica di un giocatore degli Stati Uniti (Balogun, ndr) in seguito a una telefonata tra Infantino e il presidente Trump.