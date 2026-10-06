Fifa, nuovi guai per Infantino: "Rd Congo al Mondiale con portiere ineggibile"
La ricostruzione del Ny Times: "Ignorato il ricorso della Nigeria su Mpasi: Infantino ha protetto il candidato alla federazione congolese, utile per la sua rielezione"
Una notizia tutt'altro che gradita a ridosso dei Mondiali di calcio, che i dirigenti della Fifa hanno deciso di affrontare con quello che ha tutte le sembianze dell'insabbiamento. Stando almeno alla ricostruzione del New York Times, che dà ampio risalto all'ultima controversia legata alla presidenza di Gianni Infantino. Secondo il quotidiano i responsabili legali della Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale, avevano stabilito in via riservata che la Repubblica Democratica del Congo stava schierando un giocatore non eleggibile, secondo documenti interni e corrispondenza esaminati dai reporter e secondo quanto riferito da un alto dirigente direttamente coinvolto nel caso, che ha parlato sotto anonimato per discutere questioni sensibili. Una simile violazione comporta normalmente che una squadra perda a tavolino ogni partita nella quale il giocatore che non era eleggibile è stato inserito in distinta di gara. Al Congo serviva un'ultima vittoria, nello spareggio contro la Giamaica, per qualificarsi ai Mondiali per la prima volta in 52 anni. La Fifa - ha scritto il New York Times - ha permesso in silenzio al giocatore, e alla nazionale, di continuare a partecipare. Il Congo ha infatti battuto la Giamaica e si è assicurato un posto nel torneo. I Mondiali del 2026 hanno già sottoposto la Fifa e Infantino a un intenso esame, tra interrogativi sul fair play e sulle interferenze politiche, in particolare dopo che l'organo di governo del calcio mondiale ha revocato la squalifica di un giocatore degli Stati Uniti (Balogun, ndr) in seguito a una telefonata tra Infantino e il presidente Trump.
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Successivamente è emerso che Infantino aveva avviato trattative segrete per vendere una parte dei futuri tornei a un fondo privato gestito dal fratello del genero di Trump, Jared Kushner. Il progetto ha spinto la Uefa - organo di governo del calcio europeo - a minacciare di presentare un esposto alla giustizia penale e ha sollevato interrogativi sul futuro di Infantino. La revisione della posizione della squadra del Congo da parte della Fifa è avvenuta in seguito a un ricorso presentato dalla Nigeria sull'eleggibilità di un giocatore. Il Congo aveva battuto la Nigeria, qualificandosi così per la partita contro la Giamaica. Nel corso dell'indagine sul ricorso, la Fifa ha scoperto che il Congo non aveva mai completato la documentazione necessaria per consentire al portiere Lionel Mpasi di cambiare federazione di appartenenza, dopo che aveva giocato nelle selezioni giovanili della Francia, secondo i documenti. La Fifa non ha smentito nessuna delle conclusioni del New York Times, limitandosi a dichiarare di aver respinto il ricorso della Nigeria per una questione procedurale. In una e-mail inviata al quotidiano, l'organo di governo del calcio mondiale ha dichiarato che i suoi comitati sono "autonomi e decidono i casi sulla base dei regolamenti applicabili e dei fatti specifici sottoposti alla loro valutazione". Ha inoltre affermato che Infantino non ha avuto alcun ruolo in tali decisioni. Nel caso del Congo, i funzionari della Fifa avevano elaborato diverse possibili opzioni, tra cui assegnare la vittoria della partita alla Nigeria, imporre multe, sostituire il Congo con la Nigeria nello spareggio contro la Giamaica oppure non prendere alcun provvedimento, sostenendo che la Nigeria avesse presentato il ricorso in ritardo, a quanto mostrano i documenti.
Caso Fifa-Mpasi, i precedenti
Ulteriore corrispondenza relativa all'indagine, anch'essa esaminata dal New York Times, conteneva dettagli sulle azioni intraprese dalla Fifa in casi precedenti che corrispondevano a informazioni già note pubblicamente. Un funzionario legale della Fifa non coinvolto nel caso ha confermato l'autenticità dei documenti ottenuti dal New York Times. Nel 2016, dopo che la Grecia aveva schierato un giocatore non eleggibile che aveva rappresentato l'Australia a livello giovanile, la Fifa era intervenuta con decisione, decretando la sconfitta per 3-0 della Grecia nella partita contro la Turchia. Due anni dopo, la Fifa aveva modificato i risultati di due partite della Bolivia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018, dopo aver stabilito che la Bolivia aveva schierato un giocatore che in precedenza aveva rappresentato il Paraguay. La Fifa controlla l'evento calcistico più seguito al mondo, i Mondiali maschili, e il torneo del 2026 ha generato più di 15 miliardi di dollari. In qualità di organo di governo mondiale, la Fifa - ha sottolineato il quotidiano statunitense - esercita un'enorme influenza sul calcio.
La sconfitta contro il Congo ha avuto conseguenze enormi per il calcio nigeriano. Tra le conseguenze c'è stata anche, in parte, la dimissione dell'intero consiglio direttivo della federazione calcistica nazionale. Uno di questi dirigenti, il presidente della federazione Ibrahim Musa Gusau, ha dichiarato di essere stato informato che il loro ricorso era stato respinto per motivi tecnici, ma di non essere stato messo al corrente della valutazione della Fifa sull'eleggibilità del portiere. "Hanno semplicemente mantenuto il silenzio e non possono dirlo a nessuno perché sanno che per loro sarebbe una crisi gravissima", ha detto alludendo alla Fifa. Ha chiesto che sia aperta un'indagine. Il New York Times ha esaminato un documento che corrisponde alla descrizione fornita da Gusau della risposta della Fifa. Il caso del Congo riporterà inoltre l'attenzione sui legami regionali di Infantino. Mentre cerca di mantenere il proprio incarico, Infantino avrà probabilmente bisogno del sostegno africano. Durante il suo mandato, ha investito capitale politico e milioni di dollari in fondi per lo sviluppo nei 54 Paesi della regione. La maggior parte di questi Paesi dovrebbe sostenere Infantino nelle elezioni presidenziali del prossimo anno.
"Infantino avrebbe protetto il candidato preferito"
La Fifa conta 211 membri in tutto il mondo e ciascuno dispone di un voto, quindi conquistare l'elettorato africano può essere fondamentale. Al momento della verifica sull'eleggibilità da parte della Fifa, Véron Mosengo-Omba, alleato di Infantino, si stava preparando a candidarsi alla presidenza della federazione calcistica del Congo. Due mesi dopo, in mezzo all'euforia per la qualificazione del Congo ai Mondiali, Mosengo-Omba era l'unico candidato ed è stato eletto presidente della federazione. Altri otto rivali si erano ritirati o erano stati esclusi in seguito a modifiche delle regole sull'eleggibilità. Il principe Zelkifli Rahman Ngoufonja, ex dirigente camerunese della Fifa noto come Prince Zul, ha dichiarato che il rapporto tra Infantino e Mosengo-Omba sollevava interrogativi. "Se la Fifa avesse escluso il Congo dai Mondiali", ha detto Prince Zul, le prospettive dell'alleato di Infantino "avrebbero potuto essere danneggiate".
Mosengo-Omba ha dichiarato di non essere stato a conoscenza delle conclusioni della Fifa. La Giamaica, la squadra battuta dal Congo per ottenere la qualificazione ai Mondiali, non ha risposto a una richiesta di commento sulla notizia. La Concacaf, l'organismo che sovrintende al calcio nei Caraibi e nel Nord America, ha espresso preoccupazione per il procedimento. "Qualsiasi dubbio riguardante l'eleggibilità dei giocatori, in particolare quelli che possono incidere sull'integrità di una competizione o sugli interessi di una delle nostre federazioni affiliate, deve essere esaminato e affrontato in modo approfondito", ha dichiarato l'organismo in un comunicato. Questa settimana Infantino incontrerà i dirigenti del calcio africano a Capo Verde, dove dovrebbe cercare di consolidare il sostegno politico in vista delle elezioni presidenziali della Fifa. "Infantino ha bisogno dell'Africa per sopravvivere", ha detto Prince Zul, "Non può permettersi di perdere membri" nel continente.