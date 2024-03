Fifa, Infantino boccia il cartellino blu: "Assolutamente contrari"

LE PAROLE

Il dirigente italo-svizzero alla vigilia dell'assemblea generale dell'Ifab: "Argomento inesistente"

© Getty Images Gianni Infantino boccia in toto l'ipotesi dell'introduzione del cartellino blu per l'espulsione a tempo. Il presidente della Fifa è intervenuto sui suoi canali social alla vigilia dell'assemblea generale dell'Ifab, prendendo una posizione molto netta: "Voglio essere chiaro: cartellino rosso all'idea del cartellino blu - le sue parole su Instagram -. Non ci saranno cartellini blu usati a livello elite. Questo è un argomento per noi inesistente, la Fifa è assolutamente contraria al cartellino blu".

Qualche settimana fa gli inglesi del Telgraph avevano lanciato l'indiscrezione che fosse imminente l'introduzione in via sperimentale del cartellino blu, per punire con un'espulsione di 10 minuti le proteste eccessive o i falli tattici non pericolosi. La sperimentazione, secondo il quotidiano britannico, avrebbe dovuto partire dall'FA Cup nella prossima stagione, ma la Fifa si era subito affrettata a smentire, parlando di "notizie errate e premature" e lasciando intendere che avrebbe appoggiato solo dei test a livello dilettantistico o giovanile.

Infantino è stato categorico anche su un altro argomento, quello delle sostituzioni temporanee per commozioni cerebrali: "Non introdurremo sostituti temporanei per commozione cerebrale. Quello delle commozioni è un argomento importante per noi: abbiamo investito molti soldi, quindi abbiamo esperienza in questo settore che prima non avevamo. I medici dicono che è semplicemente impossibile in pochi minuti determinare se ci sia stata una commozione cerebrale e se sia grave o meno. Ecco perché, in caso di sospetta commozione cerebrale, il giocatore deve essere sostituito. Se vuoi preoccuparti della salute del giocatore, allora il giocatore deve uscire e deve entrare un altro giocatore. Fine della storia".

Qualcosa di più definitivo emergerà al termine del congresso, in programma oggi, sabato 2 marzo.