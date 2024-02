Telegraph: "Via libera al cartellino blu per l'espulsione a tempo"

© Getty Images

Nuova rivoluzione in vista per il calcio. Dopo il VAR, in Inghilterra arriva infatti anche il "cartellino blu" per le espulsioni a tempo. Secondo quanto riporta un'anticipazione del Telegraph, l'IFAB (International Football Association Board) ha dato il suo via libera alla sperimentazione della nuova penalità che consentirà al direttore di gara di allontanare dal campo per 10' minuti i calciatori che protestano platealmente o commettono falli "tattici" non pericolosi per interrompere un'azione di gioco avversaria.