Fabregas: "Non guardo la classifica, orgoglioso del mio Como"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro l'Inter: "Non so in che posto siamo in classifica, non lo guardo mai. Anche oggi la squadra ha dimostrato di essere capace, di avere coraggio. Abbiamo fatto degli errori, ma siamo una squadra giovane e queste squadre non te lo perdonano. Sono orgoglioso di questo percorso, due anni fa chiedevamo all'Inter di giocare una amichevole mentre stasera abbiamo giocato una partita importante. Noi prepariamo ogni partita in maniera diversa, i ragazzi oggi meritano grande elogio per una crescita importante. Quello che conta è il coraggio e la voglia che questi ragazzi hanno di migliorare. Gli errori fanno parte del gioco e ti fanno crescere di più. Ti fanno analizzare le cose in modo diverso non solo nel calcio, ma nella vita. Oggi abbiamo provato tutto, ma peccato. Dopo il Milan avevo parlato di risultati e oggi non ripeterò lo stesso errore, devo imparare anche io. Il gol preso nel primo tempo? La parte emozionale è sempre importante, la testa può influire e prendere quel gol ci ha penalizzato un po'. Ma indipendentemente dal risultato dovevamo giocare allo stesso modo, anche il 2-2 è arrivato da una palla non pericolosa che abbiamo gestito molto male. Poi loro sulle palle inattive sono troppo forti. Dobbiamo capire come competere contro queste squadre, è importante per il nostro percorso".