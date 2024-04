Europei: l'Uefa apre all'allargamento delle rose a 26 giocatori, ma non tutti i ct sono d'accordo

L'IDEA

L'ente continentale ha appreso le opinioni dei vari allenatori nel corso di un workshop andato in scena a Dusseldorf

© Getty Images Un ritorno alle origini verrebbe da dire. O meglio, un ritorno a un periodo complicato come quello del Covid, ma che ha rivoluzionato profondamente il mondo del calcio inserendo alcune regole che oggi appaiono essenziali. Se la questione delle cinque sostituzioni è stata ormai assodata, il ritorno alle convocazioni ampliate in vista degli Europei è ancora in discussione. La richiesta di portare da 23 a 26 i giocatori convocabili per la rassegna continentale è stata accolta dall'Uefa, tuttavia non è stata presa ancora una decisione definitiva a causa delle discordanze fra i commissari tecnici.

"L'Uefa ha preso nota delle varie opinioni e dei punti di vista condivisi. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane - ha spiegato l'ente del calcio europeo in una nota -. Le discussioni positive hanno rivelato opinioni diverse tra gli allenatori, con alcuni che hanno espresso il desiderio di aumentare le dimensioni della squadra. Altri hanno espresso la loro preferenza per limitare le dimensioni delle squadre a 23, sottolineando la difficoltà di allenarsi con altri giocatori, la gestione del gruppo e l'aumento degli oneri finanziari per le associazioni nazionali".

Divergenze che sono emerse nel corso del workshop andato in scena nei giorni scorsi a Dusseldorf e che ora verranno valutate attentamente prima dal comitato per le competizioni delle squadre nazionali dell'Uefa e poi dal suo comitato esecutivo che prenderà una decisione definitiva in vista di giugno quando in Germania andrà in scena la rassegna continentale.