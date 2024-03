Euro 2024, la Uefa valuta l'ampliamento delle rose da 23 a 26 giocatori

IL FUTURO DELLE NAZIONALI

L'ente calcistico europeo si confronterà con i commissari tecnici nel corso del workshop in programma a Dortmund il prossimo 8 aprile

Dall'azzurro per l'Italia al viola per la Germania: presentate le nuove maglie per Euro 2024

































































© Ufficio Stampa 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Potrebbero salire a 26 il numero di calciatori convocati da ogni nazionale in vista degli Europei 2024. La novità potrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo che la Uefa era tornata al limite di 23 applicato anche in passato. Una scelta che l'ente continentale sta valutando insieme ai commissari tecnici coinvolti e che potrebbe replicare quanto già fatto nell'edizione 2020, posticipata di un anno a causa della pandemia da Coronavirus.

L'ampliamento delle rose era stato applicato anche ai Mondiali 2022 con il benestare della Fifa, precedenti che hanno indispettito gli allenatori che, come confermato nelle scorse settimane dal c.t. dell'Olanda Ronald Koeman, sostengono come sia impossibile tornare al vecchio range complice il tasso di infortuni particolarmente elevato.

"L'8 aprile si terra' un workshop con le squadre partecipanti e in quell'occasione la Uefa ascolterà il punto di vista degli allenatori -, ha affermato l'organismo calcistico europeo parlando dell'appuntamento in programma a Dortmund -. Qualsiasi idea in tal senso verrà poi considerata e valutata".