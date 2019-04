Stop muscolare per Ramsey: problema al flessore

18/04/2019

L'Arsenal perde Aaron Ramsey e anche la Juve è in ansia. Il centrocampista gallese dei Gunners, già ufficiale ai bianconeri a partire da luglio, è stato costretto a uscire al 31' della sfida con il Napoli per un problema muscolare. Dalle prime impressioni sembrerebbe un problema ai flessori della gamba sinistra: il giocatore ha sentito tirare e ha immediatamente chiesto il cambio. Nelle prossime ore gli accertamenti: in attesa Emery, ma anche Allegri...