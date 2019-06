Milan, accordo vicino con la Uefa: niente Europa League

18/06/2019

Le indiscrezioni di un tentativo di accordo tra Milan e Uefa stanno prendendo sempre più corpo: la società rossonera - secondo l'articolo del Corriere della Sera a firma Arianna Ravelli - è convinta a rinunciare alla partecipazione all' Europa League conquistata sul campo in cambio di più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio (al momento fissato al 2021) secondo i paletti imposti dal Fair Play Finanziario . Un lavoro diplomatico è in corso per un accordo che potrebbe essere conveniente per entrambe le parti.

La Camera giudicante dell’Uefa ha deciso di sospendere il giudizio sul Milan per le violazioni delle norme del fair play finanziario nel triennio 2015-2018 per attendere la decisione del Tas sulle violazioni del triennio precedente. Adesso la società rossonera si trova nella scomoda situazione di rischiare una "somma di sanzioni" per il trienno 2014-2017 e 2015-2018 e per questo vorrebbe raggiungere un accordo con la Uefa, una sorta di "patteggiamento" dentro le regole consentite con un lavoro diplomatico che va avanti da settimane: niente Europa League conquistata sul campo in cambio di più tempo, rispetto al 2021 attualmente fissato, per rientrare nel pareggio di bilancio secondo i paletti del Fair Play Finanziario.



A questo si è arrivati per non aver chiuso in precedenza un settlement agreement che avrebbe consentito al Milan di studiare un piano di rientro con tutte le restrizioni del caso, come Inter e Roma, ma sanando in maniera definitiva tutte le pendenze passate. Colpa della poca fiducia della Uefa nei confronti del misterioso Mr Li. Invece così il Milan continua a essere sotto osservazione con i bilanci e continuerebbe a essere sanzionato un trienno di monitoraggio dopo l'altro.



L'accordo però potrebbe portare dei vantaggi anche per la Uefa che hanno capito come il Fair Play Finanziario stia cristallizzando i rapporti di forza in atto anziché sanare solamente i conti dei club. Gli strumenti per patteggiare ci sono e se le due parti, Uefa e Milan, trovassero un accordo il Tas non avrebbe alcun potere decisionale e dovrebbe limitarsi a certificarlo.