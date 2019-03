Il Napoli e la tradizione negativa con le inglesi da sfatare, Ancelotti: "Sfida affascinante"

15/03/2019

Sorteggio poco favorevole per il Napoli: ai quarti di Europa League, come si sa, c'è l'Arsenal, squadra che gli azzurri hanno incontrato nella Champions League 2013/14, con una vittoria per parte. Per Carlo Ancelotti "una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la Società e per i nostri tifosi". Queste, in generale, le statistiche del club di De Laurentiis contro le formazioni inglesi (non solo i Gunners):



- Il Napoli ha affrontato 16 volte squadre inglesi: cinque vittorie dei partenopei, tre pareggi e otto successi inglesi.

- Il Napoli non è mai passato nelle tre occasioni in cui ha affrontato una squadra inglese in eliminazione diretta.

- L'Arsenal ha vinto la sua unica partita casalinga contro il Napoli in competizioni europee (2-0 nella Champions League 2013/14), con Mesut Özil direttamente coinvolto in entrambi i gol per i Gunners (una rete e un assist).

- In questa stagione il Napoli ha già affrontato una squadra inglese: una vittoria interna e una sconfitta esterna con il Liverpool in Champions League.

- Carlo Ancelotti ha vinto cinque dei suoi otto precedenti contro l’Arsenal (1N, 2P).