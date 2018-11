Europa League, Lazio-Marsiglia 2-1: biancocelesti ai sedicesimi

08/11/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Meglio di così non poteva andare alla Lazio, che stende nuovamente il Marsiglia e lo elimina definitivamente dall'Europa League, dove l'anno scorso i francesi arrivarono addirittura fino alla finale. E' una serata perfetta per i biancocelesti, che grazie al 2-1 firmato Parolo e Correa si qualificano per i sedicesimi con due turni d'anticipo. Un risultato importante per la fiducia, per l'autostima e anche per il campionato, visto che il passaggio del turno anticipato permetterà a Simone Inzaghi di gestire con più tranquillità le energie del gruppo.



La Lazio, scesa in campo senza l'obbligo di vincere, inizia tenendo il ritmo molto basso e lasciando l'iniziativa agli avversari. Caicedo, fermatosi nella rifinitura, costringe Inzaghi a schierare Immobile in coppia con Correa ma per quasi un tempo intero si vedono più che altro i francesi, vicini al vantaggio al 7' con Sakai (Strakosha è prodigioso da pochi passi) e poi pericolosi in un paio di occasioni con Njie (23') e Thauvin (43'). Il Marsiglia ha le migliori chance nella prima parte, ma i biancocelesti sono comunque sempre dentro la partita e non vengono mai schiacciati. Anzi, la coppia Correa-Immobile tenta più volte di scatenarsi in contropiede, supportata dal solito Parolo che in chiusura di primo tempo trova l'inserimento giusto che vale l'1-0: Immobile, largo a sinistra, crossa a centro area dove arriva il centrocampista, che stacca in terzo tempo e infila dopo aver colpito il palo interno (46').



La pratica sembra già chiusa al 55' con il 2-0 firmato Correa, che finalizza il secondo assist di Immobile con un bel destro che supera Pelé. La Lazio però, come accaduto già in diverse altre situazioni nel recente passato, a questo punto ha 10' di blackout che per poco non rimettono in corsa i francesi. Thauvin al 60' riapre la partita con un diagonale, dopodiché l'OM si riversa nella metà campo biancoceleste a caccia del pareggio. Un assalto che comunque dura poco, perché gli uomini di Inzaghi sono bravi a riorganizzarsi e a chiudere con personalità, con la palla tra i piedi e la testa ben focalizzata sul primo obiettivo stagionale.