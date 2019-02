Europa League: l'Inter pesca l'Eintracht, ostacolo Salisburgo per il Napoli

22/02/2019

Per i nerazzurri la prima gara sarà il 7 marzo in Germania, con ritorno il 14 a San Siro. Il Napoli invece giocherà l'andata al San Paolo e il ritorno in trasferta. Ai sedicesimi il Salisburgo ha eliminato il Bruges, mentre l'Eintracht, guidato dal bomber Luka Jovic, ha steso lo Shaktar Donetsk. Due ostacoli da trattare con le pinze per Spalletti e Ancelotti, che hanno sì evitato le inglesi e il tanto temuto derby, ma che dovranno fare molta attenzione per continuare a inseguire la finale all'Olympic Stadium di Baku. I tedeschi e agli austriaci sono infatti avversari molto complicati da affrontare e particolarmente pericolosi in fase offensiva. Sono gli unici ad aver chiuso il girone eliminatorio a punteggio pieno e vantano i primi due attacchi della competizione con 23 e 22 gol segnati. Roba da maneggiare con cura, insomma.



Molto più morbido invece il sorteggio per Chelsea e Arsenal. Sarri si giocherà il passaggio ai quarti contro la Dinamo Kiev, mentre Unai Emery se la vedrà col Rennes di Niang. Avversari decisamente alla portata delle due big di Premier, nonostante gli alti e bassi di rendimento dei club inglesi. A Nyon infine è andata bene anche al Siviglia, altra squadra molto temuta dalle italiane. Gli uomini di Machín si troveranno di fronte lo Slavia Praga. Per quanto riguarda infine le altre due spagnole, il Valencia affronterà i russi del Krasnodar, mentre il Villarreal se la vedrà con lo Zenit. Dinamo Zagabria-Benfica chiude infine il quadro degli ottavi.