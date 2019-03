Europa League, ecco le migliori otto: allarme inglese per il Napoli

14/03/2019

Completato il quadro delle migliori otto di Europa League. Al prossimo turno sono passati Napoli, Valencia, Chelsea, Villarreal, Eintracht, Arsenal, Slavia Praga e Benfica . Niente da fare invece per l'Inter. Oggi alle 13 a Nyon verranno decisi non solo gli abbinamenti per i quarti, ma verrà stilato l'intero tabellone che condurrà alla finale di Baku. Nell'urna di Nyon i maggiori pericoli per l'unica italiana rimasta in corsa sono soprattutto il Chelsea dell'ex Sarri e l'Arsenal.