Europa League, Ancelotti: "Salisburgo ottima squadra, serviranno due grandi partite"

22/02/2019

Gli ha fatto eco Lorenzo Insigne. "L'obiettivo è la finale di Europa League. Crediamo di poter fare strada in Europa League. Ieri abbiamo giocato con la giusta determinazione. Ancelotti ci ha chiesto di avere massima concentrazione e di spingere sin da subito. Ci siamo riusciti e siamo fiduciosi di poter continuare il cammino in Europa", ha detto a Radio Kiss Kiss. "Questo - ha aggiunto l'attaccante - è un gruppo solido che crede alle proprie potenzialità. Lavoriamo tanto e so quanti sacrifici abbiamo fatto in questi anni per poter crescere. Ora abbiamo la possibilità di puntare a un grande trofeo e ce la metteremo tutta per arrivare in fondo".