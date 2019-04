Europa League, a Napoli sale la febbre Arsenal

01/04/2019

Napoli in fibrillazione per la sfida contro l'Arsenal dell'11 aprile all'Emirates Stadium di Londra. Il sorteggio di Europa League non è stato favorevole per gli uomini di Carlo Ancelotti, ma la tifoseria si raccoglie intorno alla squadra come sempre accade nelle grandissime occasioni. I 3mila biglietti a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti in tempi record, meno di cinque ore, nella giornata di venerdì.