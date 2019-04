Europa L., Ancelotti: "Possiamo ribaltarla, l'Arsenal non è impenetrabile"

11/04/2019

Sopracciglio alzato, e non è mai un buon segno. Ancelotti, reduce da qualche giorno turbolento di strigliate più o meno smentite (ironicamente, anche), esce con le ossa rotte dall'Emirates e non ha troppe alternative a uno sguardo lungo, che superi la serata no di Londra e si proietti immediatamente sul ritorno del San Paolo. Lo dice anche Insigne: "Ormai è andata, dobbiamo pensare subito alla gara di ritorno senza piangerci addosso. Ci è mancato un po' di coraggio". E in effetti le parole del capitano azzurro non fanno una piega: Arsenal-Napoli 2-0 è una sentenza che resta a metà solo perché manca tutta un'altra partita. Dove servirà, pare ovvio, tutt'altro Napoli. E allora eccolo Ancelotti: "Ci eravamo preparati per cercare di avere coraggio, invece nella fase iniziale ci siamo fatti trovare impreparati e impauriti e ci hanno castigato. Poi rientrare nella partita è stato difficile, in parte ci siamo riusciti e abbiamo anche avuto due occasioni abbastanza chiare che ci avrebbero permesso di affrontare il ritorno diversamente. Però andiamo a casa, andiamo al San Paolo e speriamo che il nostro pubblico sia come al solito molto importante".