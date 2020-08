Verso Inter-Siviglia: le statistiche della finale di Europa League

NUMERI E PRECEDENTI

- Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Inter e Siviglia - si tratta della sesta volta in 11 stagioni di Europa League che le due squadre che si incontrano in finale si sfidano per la prima volta in competizioni europee, l’ultima volta nel 2015/16 con il successo per 3-1 del Siviglia contro il Liverpool.

- Il Siviglia è la squadra più vincente in Coppa UEFA / Europa League, raggiungendo la finale (sei volte, inclusa la stagione in corso) e vincendo il trofeo (cinque volte) in più occasioni di qualsiasi altra formazione.

- L’Inter ha raggiunto la sua decima finale in una competizione UEFA, la prima dalla Champions League 2010, vinta per 2-0 contro il Bayern Monaco. Si tratta della nona squadra a tagliare il traguardo delle 10 finali in maggiori competizioni UEFA, e la terza formazione italiana dopo Milan e Juventus (entrambe 14).

- Il Siviglia ha alzato la coppa in tutte le finali UEFA disputate (Coppa UEFA/Europa League e Coppa dei Campioni/Champions League) - solo il Liverpool (sei, tra il 1972/73 e il 1983/84) e il Real Madrid (nove, tra il 1984/85 e il 2017/18, striscia in corso) hanno più finali UEFA vinta di fila.

- L’Inter ha vinto tutte le cinque partite di Europa League disputate in questa stagione e potrebbe vincere sei partite consecutive in competizioni UEFA solamente per la seconda volta della sua storia (sei tra dicembre 2009 ed aprile 2010).

- Il Siviglia non ha mai perso una partita ad eliminazione diretta in gara secca in Coppa UEFA/Europa League (6V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti, incluse due finali.

- Antonio Conte e Julen Lopetegui alleneranno entrambi la loro prima finale in una competizione UEFA. Sono due dei sei allenatori a vantare almeno il 70% di percentuale di successi in Europa League con 10 o più gare nella competizione - Conte è secondo in questa classifica (10/13, 77%) e Lopetegui quarto (8/11, 73%).

- Il Siviglia sta registrando la sua striscia di imbattibilità più lunga in tutte le competizioni nella propria storia (20 partite, 11V, 9N); fra i club di Liga, solo il Real Madrid ha avuto una serie più lunga nella stagione in corso (21 gare tra ottobre e febbraio).

- L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato in tutte le sue ultime sette partite con l’Inter in competizioni europee (otto gol e quattro assist). In tutte le competizioni, Lukaku ha segnato 33 gol questa stagione, l’ultimo nerazzurro ad aver fatto meglio è stato Samuel Eto’o con 37 marcature nel 2010/11.

- Nella semifinale, Suso e Luuk de Jong sono diventati il decimo e undicesimo marcatore del Siviglia in Europa League questa stagione - escluse le autoreti, solo il Manchester United (12) ha mandato in rete più giocatori nella competizione in corso.