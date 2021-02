Sorteggio ottavi Europa League: Manchester United-Milan, Roma-Shakthar

VERSO GLI OTTAVI

Sorteggio sfortunato per i rossoneri di Pioli, andata a Old Trafford. Tuffo nel passato per Paulo Fonseca contro gli ucraini

Sorteggio complicato per le due squadre italiane ancora in corsa per l'Europa League. Agli ottavi di finale, il Milan di Stefano Pioli ha pescato il Manchester United dall'urna di Nyon con andata in Inghilterra a Old Trafford e ritorno a San Siro. La Roma invece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, un tuffo nel passato per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Prima gara all'Olimpico e ritorno in trasferta.

Poteva andare meglio alle due rappresentanti italiane, ma l'urna di Nyon ha restituito un ottavo di finale intrigante - e complicato - per Milan e Roma, ma di sicuro fascino. I rossoneri di Pioli dovranno ritrovare la forma dei tempi migliori nel doppio confronto - andata 11 marzo ritorno il 18 - con il Manchester United di Solskjaer, tornando nel "Teatro dei sogni" di Old Trafford dove ha conquistato la Champions League 2003 per la prima gara del doppio confronto ed ospitando gli inglesi al ritorno come nel 2007 in semifinale, anno dell'ultimo trionfo europeo. Legame, quello con la stagione 2006/07, che per gli amanti della cabala potrebbe essere di buon auspicio: in quella stagione infatti il Milan affrontò Celtic, Lille e Manchester United come in questa stagione. Di fronte però avrà una squadra in forma e ricca di talento con l'ex Novara Bruno Fernandes autentico trascinatore tra i vari Pogba, Martial e Rashford. Per Ibrahimovic una gara da ex in quella che è stata l'unica squadra con cui ha alzato un trofeo europeo.

Sfida da ex anche per il tecnico della Roma Paulo Fonseca che se la vedrà con il "suo" Shakhtar Donetsk con la prima gara in Italia e il ritorno in Ucraina. La squadra di Luis Castro ha già avuto a che fare con avversari italiani in questa stagione, l'Inter ai gironi di Champions League eliminando la squadra di Conte pur soffrendo in entrambi i confronti diretti.

I PRECEDENTI DEL MILAN CON LO UNITED

Dieci gare in totale tra rossoneri e inglesi: cinque vittorie per il Milan, cinque per lo United. 16 i gol segnati dal Diavolo, 13 per la formazione di Old Trafford.

Prima sfida nella Coppa dei Campioni 1957/58, ultima sempre in Champions nell’edizione 2009/2010.

I PRECEDENTI DELLA ROMA CON LO SHAKHTAR

In sei gare disputate a livello UEFA contro lo Shakhtar, i giallorossi hanno vinto soltanto in due occasioni, perdendo quattro volte. 8 i gol segnati dalla Roma, 9 quelli degli ucraini. L’ultimo sorride ai capitolino, legato alla Champions 2017/2018: passò la Roma grazie ai gol fuori casa. Memorabile in negativo il precedente del 2011 con la gomitata rifilata da De Rossi a Srna che costò una squalifica all’ex capitano giallorosso.

GLI ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI

(andata 11 marzo 2021 - ritorno 18 marzo 2021)

Ajax - Young Boys

Dynamo Kiev - Villarreal

ROMA - Shakhtar Donetsk

Olympiacos - Arsenal

Dinamo Zagabria - Tottenham

Manchester United - MILAN

Slavia Praga - Rangers

Granada - Molde