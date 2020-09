Shamrock-Milan, Ibra regala la maglia al figlio di Greene

Bel gesto di Ibrahimovic al termine del match contro lo Shamrock Rovers. Lo svedese, come sottolineato dallo stesso club irlandese sul proprio profilo Twitter, ha regalato la sua maglia al figlio-raccattapalle di un avversario: "Zlatan ha appreso che il figlio di Aaron Greene, un giocatore della Rovers Academy, era un raccattapalle della partita. Gli ha promesso la sua maglia e si è assicurato che l'avesse ottenuta". Almeno per il più piccolo della famiglia, una serata da ricordare per tutta la vita...