Roma, Ghisolfi: "Frattesi? Siamo stati vicini a chiudere l’affare. Vediamo tra 4 mesi"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del mercato invernale e della situazione del club, il cui operato è condizionato dal settlement agreement firmato con la Uefa nel 2022. "Lucca non è mai stato un’opzione concreta, cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare - ha spiegato il dirigente francese -. Per quanto riguarda Frattesi, abbiamo lavorato a fondo con lui, il suo procuratore e l’Inter. Siamo stati vicini a chiudere l’affare, ma tra quattro mesi valuteremo se il suo arrivo sarà fattibile o se punteremo su un centrocampista con caratteristiche simili”. Sui paletti finanziari: "Ranieri ha scelto di essere trasparente perché i tifosi meritano sincerità. La società ha sottoscritto un settlement agreement con la Uefa nel 2022 per far fronte a un significativo deficit finanziario. L’accordo, della durata di quattro stagioni, è ora nella sua terza fase, la più restrittiva. Abbiamo lavorato per ridurre il monte ingaggi, abbassandolo di oltre il 20%, nonostante alcuni stipendi siano aumentati in base ai contratti in essere. È fondamentale seguire una strategia razionale per restare fedeli a un progetto ambizioso che include il centenario del 2027 e la realizzazione del nuovo stadio. Parliamo di un settlement agreement, cioè un accordo privato, tra Roma e Uefa. Per capirci: c’è un limite di velocità a 30 km/h ma noi dobbiamo andare a 20 perché in passato si è andati a 50″.