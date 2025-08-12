Logo SportMediaset
Kaladze promuove Allegri: "È un vincente, Modric un fuoriclasse"

12 Ago 2025 - 13:18

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Kakhaber Kaladze ha parlato così del Milan in vista dell'inizio della nuova stagione: "Allegri è un vincente e Modric un fuoriclasse. Al Diavolo auguro di tornare in Champions League, che è la sua casa, e poi di vincere di nuovo. Anche se sono lontano, sarò sempre milanista". E sulle due Champions vinte: "La seconda ci ha permesso di vendicare la sconfitta di Istanbul contro il Liverpool, ma la prima è stata qualcosa di eccezionale perché nel gruppo c'erano diversi giovani che non avevano mai provato un'emozione del genere. Battere la Juve a Manchester è stato un qualcosa di unico e buona parte del merito è stata di Ancelotti, una persona speciale".

