Calcio

Atletico, la carica di Raspadori: "Non vedo l'ora di lavorare con Simeone"

12 Ago 2025 - 16:26

Direttamente ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori si è detto carico e impaziente di conoscere e lavorare insieme al Cholo Simeone: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima perché è un allenatore totale e che ha dimostrato tantissimo. Ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno delle caratteristiche ben precise, l'ho sempre ammirato molto e visto tantissime cose che mi incuriosivano. Sono super emozionato, super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme". 

16:26
Atletico, la carica di Raspadori: "Non vedo l'ora di lavorare con Simeone"
15:19
F. Terracciano: "Milan esperienza formativa, abbraccio il futuro che verrà"
14:26
Girelli: "Pallone d'Oro? Inaspettato, andrò a Parigi e me la godrò"
13:18
Kaladze promuove Allegri: "È un vincente, Modric un fuoriclasse"
12:29
PSG, Donnarumma escluso dai convocati per la Supercoppa: è ufficiale