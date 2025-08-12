Atletico, la carica di Raspadori: "Non vedo l'ora di lavorare con Simeone"

Direttamente ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori si è detto carico e impaziente di conoscere e lavorare insieme al Cholo Simeone: "Essere allenato da lui è una cosa grandissima perché è un allenatore totale e che ha dimostrato tantissimo. Ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno delle caratteristiche ben precise, l'ho sempre ammirato molto e visto tantissime cose che mi incuriosivano. Sono super emozionato, super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme".