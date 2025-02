Europa League: Porto-Roma 1-1, il playoff si deciderà all'Olimpico

Anselmi schiera dall'inizio l'ex Juve Djalo e l'ex Udinese Nehuen Perez in difesa. In attacco c'è il nuovo fenomeno del calcio portoghese, il 17enne Rodrigo Mora. Ranieri lascia fuori sia Hummels che Paredes (Celik e Cristante al loro posto), mentre in mezzo al campo c'è il rilancio di Pellegrini. Davanti la coppia Dybala-Dovbyk. Il Porto che nel mercato invernale ha perso due pedine importanti come Galeno e Nico Gonzalez è in crisi di risultati e ha appena cambiato l'allenatore. Difficoltà che si vedono anche nel primo tempo del Do Dragao dove, a parte qualche spunto di Rodrigo Mora e Borges, Svilar non corre mai seri pericoli. Gioca meglio la Roma e Pellegrini è due volte pericoloso, prima chiuso da Diogo Costa (12'), poi bravo ad azionare Angelino, meno nel piattone troppo largo dopo essere stato servito al limite dell'area dal compagno. Al 39' Dybala è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema a un ginocchio dopo una precedente brutta entrata di Varela. Al suo posto Ranieri manda in campo Baldanzi, una mossa che si rivelerà vincente: in pieno recupero, infatti, l'ex Empoli recupera palla sulla trequarti a Varela e serve Saelemaekers, cross teso in area dove Nehuen Perez anticipa Dovbyk ma apparecchia per Celik che fulmina Diogo Costa.