Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Girelli: "Pallone d'Oro? Inaspettato, andrò a Parigi e me la godrò"

12 Ago 2025 - 14:26

Ospite di Sky Sport, Cristiana Girelli ha commentato con la nomination tra le 30 candidate alla vittoria del Pallone d'Oro: "Non me lo sarei mai aspettato. Ho detto che è folle, ma è frutto di una stagione incredibile alla Juve e poi dell’Europeo con la Nazionale. Voglio condividere questo traguardo con le mie compagne di squadra. È difficilissimo, sto pensando di andare a Parigi e me la godrò. Già essere lì è una vittoria, poi qualsiasi posto occuperò andrà bene. Sono contenta che c’è anche un’altra italiana, (Sofia Cantore) vuol dire che il nostro calcio sta crescendo. L'anno scorso c'era una sola italiana in corsa, Manuela Giugliano, quest'anno siamo in due. Magari l'anno prossimo ci saranno tre calciatrici italiane e giocarsi il Pallone d'Oro". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:43
DICH TACCHINARDI su borsino Serie A DICH

Tacchinardi: "Napoli favorita, ma l'Inter con Lookman..."

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:58
Facce nuove da Milan

Facce nuove da Milan

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

01:29
Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

02:30
Il borsino delle 4 big

Il borsino delle 4 big

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

00:30
DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

00:43
DICH TACCHINARDI su borsino Serie A DICH

Tacchinardi: "Napoli favorita, ma l'Inter con Lookman..."

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

Guardiola al santuario di Santa Rosalia con la maglia di Falcone e Borsellino

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:26
Atletico, la carica di Raspadori: "Non vedo l'ora di lavorare con Simeone"
15:19
F. Terracciano: "Milan esperienza formativa, abbraccio il futuro che verrà"
14:26
Girelli: "Pallone d'Oro? Inaspettato, andrò a Parigi e me la godrò"
13:18
Kaladze promuove Allegri: "È un vincente, Modric un fuoriclasse"
12:29
PSG, Donnarumma escluso dai convocati per la Supercoppa: è ufficiale