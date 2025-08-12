Girelli: "Pallone d'Oro? Inaspettato, andrò a Parigi e me la godrò"

Ospite di Sky Sport, Cristiana Girelli ha commentato con la nomination tra le 30 candidate alla vittoria del Pallone d'Oro: "Non me lo sarei mai aspettato. Ho detto che è folle, ma è frutto di una stagione incredibile alla Juve e poi dell’Europeo con la Nazionale. Voglio condividere questo traguardo con le mie compagne di squadra. È difficilissimo, sto pensando di andare a Parigi e me la godrò. Già essere lì è una vittoria, poi qualsiasi posto occuperò andrà bene. Sono contenta che c’è anche un’altra italiana, (Sofia Cantore) vuol dire che il nostro calcio sta crescendo. L'anno scorso c'era una sola italiana in corsa, Manuela Giugliano, quest'anno siamo in due. Magari l'anno prossimo ci saranno tre calciatrici italiane e giocarsi il Pallone d'Oro".