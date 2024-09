Roma, Juric: "Emozionato? Penso solo a vincere. Dybala speciale quando sta bene"

VERSO ROMA-ATHLETIC BILBAO

Il tecnico giallorosso alla vigilia della prima in Europa League contro l'Athletic Bilbao: "La rosa è ottima"

© Getty Images "Il mio unico pensiero domani è vincere. Il mio esordio europeo? Prepariamo la gara allo stesso modo, non cambia nulla. Emozioni in questo momento no, penso solo alla gara". Così il tecnico della Roma Ivan Juric alla vigilia del suo debutto in Europa League contro l'Athletic di Bilbao. "Turn over? Sicuramente faremo dei cambi. Un appello ai tifosi? Spero che, con prestazioni come quelle dell'altro giorno, ci staranno vicini. La rosa è ottima, sono soddisfatto. Dybala ha recuperato bene. Quando sta bene, lui è speciale".

"Pellegrini non ci sarà domani - ha annunciato Juric - Già domenica ha giocato a rischio ma voleva esserci, spero di riaverlo per la prossima. Io lo vedo sereno, vedo tutto il gruppo bene con il sorriso, è un bell'ambiente. Sono contento di lui e di tutti gli altri", ha detto il tecnico croato, che ha escluso la convocazione di Zalewski e annunciato il debutto a breve di Hummels: "Non è ancora al top ma è un giocatore positivo. Si è inserito bene nello spogliatoio. Abbiamo fatto allenamenti con lui abbastanza duri però sono convinto che a breve lo vedremo sul campo. Saud Abdulhamid? Ha bisogno di tempo. Ha le giuste caratteristiche ma per lui è un salto enorme. Sono convinto avrà il suo spazio e farà bene".

"Il nostro obiettivo deve essere quello di competere a livello più alto a tutte le competizioni. È evidente che sono arrivato qui grazie a De Rossi e lo ringrazierò sempre. Sono contento di essere in una città come Roma con una tifoseria fantastica e simile a quella dell'Atletico che tifa di cuore. Sono sicuro che questo potrebbe essere un lungo cammino fatto di bei momenti", ha aggiunto.